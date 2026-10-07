ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ!
ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
Published : October 7, 2026 at 3:47 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟ ਹਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੋ ਈਮੇਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ।"-ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
"ਸੈਕਰੇਟ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਐਸਐਚਓ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਾਭਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਅ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਧਮਕੀ ਜਿਸ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।