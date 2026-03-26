ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 26, 2026 at 6:06 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਡੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।'
ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਵੇੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਓਟੀਪੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ।' ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਿਲੰਡਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਏਜੰਸੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਲੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।