ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਬਣੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨ, 255 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ...
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ!
Published : October 13, 2026 at 9:44 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 255 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈੱਡਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਡੈਡ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ 102 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਵੱਲੋਂ 255 ਕਿਲੋ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 255 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਡੈਡ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 102 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।"
ਅਵਤਾਰ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ 230 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 255 ਕਿਲੋ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।"