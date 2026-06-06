ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਡੱਬਾ, ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਡੱਬਾ, ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰਵਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
Published : June 6, 2026 at 12:46 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਅਚਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ।
ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡੱਬਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੀ ਬੋਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਯਾਤਰੀ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਰੇਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਕਟੜਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡੱਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਪਲਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਡੱਬਾ S2 ਬਾਕੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।" ਟਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। - ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ, ਏਡੀਸੀਪੀ
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਡੀਅਰਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"