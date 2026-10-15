60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਾਣੋ ...
ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ,ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 15, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਡੈਡ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 255 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 227.5 ਤੇ 235 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਟੈਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੁੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 227.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ 230 ਕਿਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਦੂਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 247.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਕੁਇੰਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ 255 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਕ ਸਕਾਂਗੇ।"- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
"ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 60+ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 60+ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 60ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 61ਵਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ 'ਤੇ 59+ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਇਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੋ-ਦੋ ਕੋਇੰਟਲ ਦੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਜਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 255 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਜਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 220 ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ 255 ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਉਹ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣ।
"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਏ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।"- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ।" ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 240 ਕਿਲੋ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: