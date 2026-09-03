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ਕਾਲਜ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਮਨਚਲੇ, ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ, ਦਿੱਤੀ WARNING !

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਚਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ। ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

Ludhiana Police challans
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 5:14 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਚਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਕਾਲਜ ਬਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ (ETV BHARAT)


"ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ, ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"-ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ

ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"

Ludhiana Police challans
ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚੱਲਾਨ (ETV BHARAT)

ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।"

Ludhiana Police challans
ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ (ETV BHARAT)

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