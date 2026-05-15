ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 15, 2026 at 9:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਸਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 132 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 98 ਲੈਪਟਾਪ 239 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਠੱਗ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 132 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 37 ਮਿਤੀ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਖੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 318(4), 319(2), 336(3), 61(2) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਸੀ, 66-ਡੀ, 75 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ?
ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸ-ਲਾਈਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
"ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਲ ਪੋਰਨਗਰਾਫੀ, ਚਿਤਾਵਨੀਆ, ਝੂਠੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੋਪ ਅਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ।"-ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਐਮਜੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।"
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।