ਗਾਇਕਾ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਤਲ...!

ਗਾਇਕਾ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਤਲ...!
ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : May 20, 2026 at 7:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਾਇਕਾ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਤਲ 'ਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਫੋਰਡ ਫੀਗੋ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
'ਕੈਨੇਡਾ ਤੋੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਤਲ'
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਦੂਜੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਨਾਮਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਿਵਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।