CIA ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੁੱਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 13, 2026 at 3:45 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ 30,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ "ਫੌਜੀ" ਗੰਨਮੈਨ
ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਮਸੀਹ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਕਦ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹2 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਲਾਇਸੈਂਸੀ 32-ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 6 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚਿੱਟੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ (PB02BN-7718) ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"