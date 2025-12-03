ETV Bharat / state

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

COMMUNAL SENTIMENTS
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV BHARAT)
December 3, 2025

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ,ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ETV BHARAT)

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ'

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ @the lama Singh ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊਣ ਲਈ ਪੋਸਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ।'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

'ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ'

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ, 'ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਡੁੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।'

