ਨਕਲੀ CIA ਸਟਾਫ਼ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼! ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ!

ਨਕਲੀ CIA ਸਟਾਫ਼ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼! ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ!
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 13, 2026 at 4:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਾਬੂ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 70 ਹਜਾਰ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ'।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ, ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫਿਫਟੀ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਸੂਲੀ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ-ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੀਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।