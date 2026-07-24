ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਪੀਏਯੂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ, 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ।
Published : July 24, 2026 at 6:15 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
'ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲਰਟ'
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 28 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੇਲੋ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੇਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
'ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ'
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 156 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ 220 ਐਮ ਐਮ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ'
ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ।