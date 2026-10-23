ਓਵੇਸ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਓਵੇਸ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 4:17 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਓਵੇਸ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵੇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕੇ ਓਵੇਸ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
17 ਸਾਲ ਦਾ ਓਵੇਸ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਵੇਸ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾ ਲੜਾਉਣ (ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾ ਲੜਾਉਣ (ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।"
"ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।"-ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੇਸ ਮਲਿਕ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ
ਓਵੇਸ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ 55 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਂ ਲੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।"
"ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ"
ਓਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਂਧਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਵੇਸ ਮਲਿਕ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਓਵੇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਓਵੇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਓਵੇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ...
ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆ ਓਵੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਮ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਓਵੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਓਵੇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਵੇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਓਵੇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਗੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।"