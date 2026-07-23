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ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 10 'ਚੋਂ 8 ਹੋਈਆਂ ਟ੍ਰੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਡਿਸਮਿਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

LUDHIANA MISSING GIRL ISSUE
ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 5:00 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

10 'ਚੋਂ 8 ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ "ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਮਨ ਤੇ ਸੰਜਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈਆਂ।

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ

ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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