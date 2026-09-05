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ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ

ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Ludhiana police launch probe
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 5:52 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖ੍ੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੇਖੌਫ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਕੜੀ (Etv Bharat)

ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚ ਓ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਝਾ ਚਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

LUDHIANA POLICE
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LUDHIANA TRADER KIDNAPPED
LUDHIANA MILK TRADERS KIDNAPPED

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