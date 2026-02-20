ETV Bharat / state

100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਿਕਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ

ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼।

INTERNATIONAL CYBER FRAUD SCAM
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਹਾਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 20, 2026 at 6:00 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। (ETV Bharat)

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿੰਗਪਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 7 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ

ਖੰਨਾ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 53 ਮਯੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 771 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 31 ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

"ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਵਾਸੀ ਖੰਨਾ, ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਨ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਗੋਪਾਲ ਵਾਸੀ ਜੋਧਪੁਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗਪਿਨ ਆਲਿਆ ਅਹਿਮਦ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਵਰਧਮਾਨ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਮਲਨ ਰਾਇ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂ ਵਾਸੀ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਧਨ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ।" - ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ

ਕਿਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ

ਸੋਨੂ – 3.30 ਕਰੋੜ, 7 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ – 7.41 ਲੱਖ, 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਰਾਜਨ – 16.92 ਕਰੋੜ, 27 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਆਲਿਆ ਅਹਿਮਦ – 41.74 ਕਰੋੜ, 129 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਸੁਮਿਤ – 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, 32 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤੇ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।

