ਫਾਟਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

railway crossing close
ਬੰਦ ਫਾਟਕ ਬਣੇ ਆਫ਼ਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 30, 2025 at 4:15 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਜੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤਿਵੀਦੀ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਟਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਦ ਫਾਟਕ ਬਣੇ ਆਫ਼ਤ (Etv Bharat)

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਫਾਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੁੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਿੱਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'

Railway crossing
ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਾਟਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਝਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੌੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਖਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਟਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ'

ਕੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਗਏ

ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਆਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'

Ludhiana kartar nagar
ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (Etv Bharat)
Ludhiana railway crossing
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ (Etv Bharat)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਟਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ
LUDHIANA KARTAR NAGAR RAILWAY FATAK
KARTAR NAGAR RAILWAY FATAK
LUDHIANA RAILWAY CROSSING CLOSE
LUDHIANA RAILWAY

