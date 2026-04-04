ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਗੋਬਾਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 4, 2026 at 3:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
'ਬਦਲ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਲੋੜ'
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਬਜਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਗ੍ਰੌਥ ਸਿਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ (MSME) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'