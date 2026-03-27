ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 'ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ', ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ

'ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ...' ਕਰੀਬ 9-10 ਸਾਲ 'ਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 2:23 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ?

ਦਰਅਸਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਕਸਚੈਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਪਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਸੀਆਰਈਟੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ 8-10 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਰਮਨ ਗੋਇਲ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ

ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।" - ਸਾਹਿਲ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੰਸਥਾ

ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਮੈਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 11ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।- ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਵਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਦਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

