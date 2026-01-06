ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : January 6, 2026 at 4:13 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਜੱਚੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਟੋਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ?
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਚੱਕਅੱਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰ-ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਏਡੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (MMR) ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਤਹਿਤ 'ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ -ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (MMR) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 111 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 93 ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 1000 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 93 ਮੌਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 117 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਮਐਮਆਰ 128 ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 129 ਹੋ ਗਿਆ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਐਮਐਮਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 121 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 228 ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।