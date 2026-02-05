ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਇਹ ਕਿਸਾਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : February 5, 2026 at 2:56 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
'ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਓ ਕੋਰੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ'
ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਵਾਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
'ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ'
ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 40 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਾਮੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਦ ਚੀਨੀ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਮ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" -ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
'ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।