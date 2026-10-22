ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 'ਪੰਡਿਤ ਛੋਲੇ-ਕੁਲਚੇ' ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 22, 2026 at 2:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ (34) ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:55 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ।
"ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਤਲ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 6 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
"ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲਮ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਬੀਤੀ ਦੇਰ 21/10/2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 8-10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 8 ਜਣਿਆ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ।"
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਪੰਡਿਤ ਛੋਲੇ-ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ" ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: