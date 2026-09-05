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ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਜੈਕਟਾਂ ਸਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਬਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੈਕਟਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਬਤ।

Ludhiana Fake puma labels
ਨਕਲੀ 'PUMA' ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 1:25 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਾਏਰੇਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ 'PUMA' ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਜੈਕਟਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਬਤ (ETV Bharat)

ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਰੇਡ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੈੱਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

Ludhiana Fake puma labels
ਨਕਲੀ 'PUMA' ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡ (ETV Bharat)

ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।"

Ludhiana Fake puma labels
ਨਕਲੀ 'PUMA' ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡ (ETV Bharat)

ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਪੂਮਾਂ (PUMA) ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਅਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

Ludhiana Fake puma labels
ਨਕਲੀ 'PUMA' ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡ (ETV Bharat)

TAGGED:

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ਨਕਲੀ PUMA ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ
LUDHIANA FAKE PUMA

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