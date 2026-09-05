Teacher's Day Special: ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਖਾਸ ਦਿਨ
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : September 5, 2026 at 5:46 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਲਰਗੰਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ।
'ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ'
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ: ਡੀਸੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।