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ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੌ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੇਨ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

SIR cutting six lakh votes
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 20, 2026 at 11:31 AM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨਮੈਪ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (Etv Bharat)

ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮ
ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੀ ਐਲ ਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੈਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 4 ਮੌਕੇ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਂਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੋਟ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

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LUDHIANA DC WARN ON SPREADING RUMOR
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LUDHIANA CUTTING SIX LAKH VOTES

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