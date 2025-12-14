ETV Bharat / state

ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਿਹਾ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ।

LUDHIANA BUSINESSMEN
ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 14, 2025 at 5:42 PM IST

4 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। (ETV Bharat)

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਡਾ, ਟੋਇਟਾ, ਯਾਮਹਾ, ਟੋਪਨ, ਸੁਮੀਟੋਮੋ, ਆਈ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।


ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।'

"ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" - ਆਯੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸੈਕਟਰੀ



ਐਮਐਸਐਮ ਈ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।'

"ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।" -ਜਗਬੀਰ ਸੋਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

