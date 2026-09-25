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ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ! ਸਸਤੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Materials) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Increase in bicycle prices
ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 4:45 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Materials) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ (ETV Bharat)

ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਬਣੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰ, ਟਿਊਬ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪਏ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਰਿਫੰਡ ਅਟਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ (MSMEs) ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

Increase in bicycle prices
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat)

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ:

  • ਸਟੀਲ (Steel): ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ (ਲਗਭਗ ₹8 ਤੋਂ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਰਿਮ, ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
  • ਰਬੜ (Rubber): ਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਰਬੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
  • ਪਲਾਸਟਿਕ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਜ਼ (Plastic Granules): ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ, ਚੇਨ-ਕਵਰ, ਗ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 18% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਨ ਤੱਕ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 400 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।"

ਨਵਯੁੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।"

Increase in bicycle prices
ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat)

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਈਕਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ:

  • ਸਧਾਰਨ/ਆਮ ਸਾਈਕਲ (Standard Bicycles): ₹300 ਤੋਂ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਮਹਿੰਗੇ।
  • ਫੈਂਸੀ/ਗੇਅਰਡ/MTB ਸਾਈਕਲ (Geared & Kids Cycles): ₹700 ਤੋਂ ₹1000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇਜਾਫਾ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਬੜ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 36 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

Increase in bicycle prices
ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟ (ETV Bharat)

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਟਕੇ ਰਿਫੰਡ

ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ (Inverted Duty Structure) ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-

  • ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪਾੜਾ: ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਸਟੀਲ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ) 18% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 5% ਹੈ।
  • 13% ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਟਕਿਆ: ਇਸ 13% ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਸੰਕਟ: ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
Increase in bicycle prices
ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ETV Bharat)

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ 25% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੱਧ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਵੇ।"

Increase in bicycle prices
ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਮਹਿੰਗੇ (ETV Bharat)

ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

  • ਸਟੀਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।
  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ GST ਰਿਫੰਡ: ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਸਕੇ।
  • ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ: ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

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