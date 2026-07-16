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EPFO 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ONLINE ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ?

ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

Changes in EPFO
ਈਪੀਐਫਓ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ONLINE ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 5:50 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਏਐਨ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੀ ਐੱਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਸਹਾਇਕ ਪੀਐਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (etv bharat)

ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਏਐਨ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Changes in EPFO
ਈਪੀਐਫ 3.0 , ਪੜ੍ਹੋ ਨਵੀਂਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ (etv bharat)

ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ

ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਫ ਕਲੇਮ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"-ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਸਹਾਇਕ ਪੀਐਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

Changes in EPFO
ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ (etv bharat)

ਐਡਵਾਂਸ ਫੰਡ ਸੌਖਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ।ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 5 ਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਮਹੀਨਾਵਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੁਣ ਅਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"-ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਸਹਾਇਕ ਪੀਐਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਵਿਆਜ਼ ਆਇਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ਼ ਲਗਭਗ ਜੋ ਕਿ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"

ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਗਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਏਐਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾ ਰਕਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਲੇਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

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