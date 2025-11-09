ETV Bharat / state

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ! ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਚਲਾਨ

ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 500 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

throwing garbage on the roads
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2025 at 10:45 AM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਖ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Etv Bharat)

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਕਿਉਂ...ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

