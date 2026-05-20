"ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਹੈ", ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 20, 2026 at 9:30 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-1 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-1 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੱਬਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।"-ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੋਂ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਢਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਓ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।