ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੈਲੇਂਜ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਰਹੇ ਨਿਖਿਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 13000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : May 12, 2026 at 3:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ।'
"ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ"
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੈਂਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" - ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ
'ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨੋਟਿਸ'
ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
"ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਢੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਲੇ ਪਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ।'