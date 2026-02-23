ETV Bharat / state

ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਰੌਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Model Town shooting
ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 23, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪ ਆਗੂ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਮਾਂ। (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੌਂਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ?

53 ਸਾਲਾ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਾਰਡ-35 ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਉਹ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:15 ਵਜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਸਕੂਟੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ- 5 ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋਗਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ?

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

LUCKY OBEROI MODEL TOWN MURDER CASE
MODEL TOWN MURDER CASE
ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
AAP LEADER
MODEL TOWN SHOOTING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.