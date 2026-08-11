ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੜ੍ਹਾ ਦਾ ਡਰ ! ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰੌਂਗਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ...
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ 2025 ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ।
Published : August 11, 2026 at 7:13 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : 11 ਅਗਸਤ 2025...ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ, ਸਾਗਰਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 16 ਟਾਪੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।
12-13 ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਦਰਦ
ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 13 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
‘ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’
ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਮਸੀਹਾ
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ?
1.20 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ‘ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ’
ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾਈ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਅਗਲਾ ਹੜ੍ਹ ਕਦੋਂ?
ਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਅਗਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ, ਪਰ ਮੰਡ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ—ਉਜੜੇ ਘਰ, ਬਰਬਾਦ ਫਸਲਾਂ, ਟੁੱਟੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ— “ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ?”
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੀੜਤ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ।“
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।“
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੜ ਵਸਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਰ ਤਾਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਜੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਐਸਡੀਐਮ...
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਿਉਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"