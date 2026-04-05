LPG ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਠੱਪ

LPG ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਠੱਪ
LPG ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ।
Published : April 5, 2026 at 2:48 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗੈਸ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ'
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'LPG ਦੀ ਕਮੀ'
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'LPG ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।'
ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਲੀ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।-ਮਹੇਸ਼ ਵਰਮਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ,ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
'ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਖੂਹ'
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਦਮ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਓਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 500 ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਗੈਸ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੂਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀਬ 600 ਤੋਂ 650 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 400 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ'
ਅਨੂਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਸਿਆਮ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।