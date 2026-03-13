LPG ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ..
Published : March 13, 2026 at 11:46 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 140 ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਚ ਪਿਗਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਰੈਡ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਾਜ-ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਕਾਫੀ ਬੀਨਸ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੇਬਰ
ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਨ ਲੱਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਬੋਇਲਰ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਕੁਝ ਘਰਾਨੇ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਰਾ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲਿੰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਿਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇਹਨ। ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਸਪਲਾਈ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (SCM) ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 6 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐਨਜੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਓ।"