LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਾਲ: ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
ਐਲਪੀਜੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 13, 2026 at 5:31 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ...
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਡਰ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜੇ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਡੰਕਸ਼ਨ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਡੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਲਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਾਂਗੇ।" - ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗਾਹਕ
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰੇ ਹੱਲ
ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਕੜੀ-ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।