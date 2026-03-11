ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਡਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : March 11, 2026 at 7:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੋਂ ਵਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੇਰਬਦਲ"
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ"
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਇਕਦਮ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ"
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੈਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।