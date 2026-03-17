ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉਭਰਦਾ LPG ਸੰਕਟ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਰਦੇ LPG ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 17, 2026 at 4:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ LPG ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (FLDP) ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਬੁਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।"
FLDP ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਪੈਨਿਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
- ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
FLDP ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
1. ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਬੁਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
4. LPG ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 100% DAC ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
6. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਨਿਰੰਤਰ LPG ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
FLDP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ LPG ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।