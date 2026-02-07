ETV Bharat / state

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ

HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਤੋਂ 19.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...

loot From couple in urban estate
ਪੀੜਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 7, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
ਜਲੰਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼- 2 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ 19.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਫੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਗਏ।”

ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 17.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਦੋ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਵਲੋੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

