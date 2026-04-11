ETV Bharat / state

ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Protest over broken road
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸੜਕ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਗਿੱਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਲੱਖੀ ਕਲੋਨੀ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ. ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।"

ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ 10 ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੀ ਬੋਲੇ...

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

TAGGED:

PROTEST BY PEOPLE WARD NO10
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ
PROTEST OVER BROKEN ROAD
PROTEST AGAINST ADMINISTRATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.