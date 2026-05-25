LOCAL BODIES ELECTIONS 2026: ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 5:46 PM IST

ਸੁਨਾਮ/ਬਠਿੰਡਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਮਾਨਸਾ/ਬਰਨਾਲਾ/ਕਪੂਰਥਲਾ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ , ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

21 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ 49 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (RO) ਅਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 21 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ 49 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ RO ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 53 ਬੂਥ ਅਤੇ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਨ-ਅਪੋਜ਼ਡ (ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ 49 ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ 21 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ (ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।"ਅਜੇ ਗਰਗ,ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ?

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 1700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਪੈਨੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

387 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "387 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 45 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਉ ਆਰ ਟੀ ਟੀਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 114 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।"

  • "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।"-ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 282 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, 20 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ 240 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਛਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਪਾਇਲ, ਦੁਰਾਹਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਜਗਰਾਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 108 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 257 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2,09561 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,09244 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ 1,00303 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 532 ਪੀਆਰਓ ਅਤੇ 532 ਏਪੀਆਰਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1064 ਪੀਓ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ

  • ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 32 ਵਾਰਡ, 121 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ
  • ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ 12ਵਾਰਡ, 19 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ
  • ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰਡ, 11 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ
  • ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰਡ, 24 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ
  • ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰਡ, 27 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ
  • ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ 23 ਵਾਰਡ, 55 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 99391 ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 51680 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 47709 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, 2 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17167 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8792 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 8372 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6371 ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3376 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 2993 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18160 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9526 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 8634 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20596 ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10712 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 984 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47876 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25158 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 22711 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ 7 ਵੋਟਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਹਰੂ ਮੈਮੋਰਿਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਨਸਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 21 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 61 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 61 ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ 31 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 84,848 ਵੋਟਰ 95 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

'ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ'

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਪੀ. ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਬੂਥ ਸਨ, ਪਰ 5 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 95 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 149 ਵਾਧੂ ਜਵਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ 1-4 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 7 ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ 'ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਅਤੇ 16 ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਨਫ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 6 ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਏਆਰਓ ਵਿਵੇਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ, 8 ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,285 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,814 ਪੁਰਸ਼, 6,470 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਏਆਰਓ ਵਿਵੇਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਧੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾ ਉੱਤੇ 122 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 118422 ਵੋਟ ਹਨ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63549 ਪੁਰਸ਼ , 54873 ਔਰਤਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12473 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6499 ਪੁਰਸ਼, 5974 ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਰਡ 13 ਹਨ ਅਤੇ 14 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7041 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3657 ਪੁਰਸ਼, 3384 ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਵਾਰਡ ਅਤੇ 11 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14821 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7533 ਪੁਰਸ਼, 7288 ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 17 ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੁੱਲ 164 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣੇ ਹਨ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ 2 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

