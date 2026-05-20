ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ 2026: ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, PM ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਰਫ ਧੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 20, 2026 at 8:40 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਰਫ ਧੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ (Etv Bharat)

PM ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਰਫ ਧੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ (Etv Bharat)

"ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਇਕਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"- ਗੁਲਸ਼ਨ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਇਕਲ (Etv Bharat)

"ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ"

ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।" - ਗੁਲਸ਼ਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ

ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਰਫ ਧੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

