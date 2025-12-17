ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ-ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ-ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ
Published : December 17, 2025 at 7:21 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 7:57 AM IST
Zila Parishad Block Samiti Election Result: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ (17 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 151 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 12,814 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
LIVE FEED
ਮੋਗਾ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਕੁੱਲ 18 ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ: RO ਡਾ. ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਓ ਡਾ. ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਕੁੱਲ 18 ਰਾਊਂਡ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹਨ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਕੁੱਲ 48% ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੜੀ। ਕੁੱਲ 48% ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 16 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।