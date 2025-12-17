ETV Bharat / state

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ-ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ

zila parishad block samiti election result
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 17, 2025 at 7:21 AM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 7:57 AM IST

Choose ETV Bharat

Zila Parishad Block Samiti Election Result: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ (17 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 151 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 12,814 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

LIVE FEED

7:55 AM, 17 Dec 2025 (IST)

ਮੋਗਾ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

zila parishad block samiti election result
ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

7:52 AM, 17 Dec 2025 (IST)

ਕੁੱਲ 18 ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ: RO ਡਾ. ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਓ ਡਾ. ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਕੁੱਲ 18 ਰਾਊਂਡ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹਨ।"

ਡਾ. ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ, RO (ETV Bharat)

7:44 AM, 17 Dec 2025 (IST)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

zila parishad block samiti election result
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ETV Bharat)

7:19 AM, 17 Dec 2025 (IST)

ਕੁੱਲ 48% ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੜੀ। ਕੁੱਲ 48% ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 16 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

Last Updated : December 17, 2025 at 7:57 AM IST

TAGGED:

ZILA PARISHAD BLOCK SAMITI
BLOCK SAMITI ELECTION RESULT
ZILA PARISHAD RESULT
PUNJAB GRAM PANCHAYAT RESULT LIVE
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.