ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ: ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 27, 2025 at 11:07 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 2:42 PM IST

Union Minister Shivraj Chouhan Visit Punjab: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸਿੰਘ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

2:36 PM, 27 Nov 2025 (IST)

ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ: ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ-

ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। "ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ" ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਲਈ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।

- ਮਿੰਟੂ, ਸਰਪੰਚ, ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ (ETV Bharat)

2:03 PM, 27 Nov 2025 (IST)

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ: ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

"ਪਰਾਲੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾੜ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

-ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ (ETV Bharat)

12:44 PM, 27 Nov 2025 (IST)

ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ?

ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।"

ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ? (ETV Bharat)

11:57 AM, 27 Nov 2025 (IST)

ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਜੇ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ) ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ (ETV Bharat)

11:36 AM, 27 Nov 2025 (IST)

"ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ..."

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ- "ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਣਸਿੰਘ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 30% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ।"

11:01 AM, 27 Nov 2025 (IST)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਧੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਸਰ੍ਹੋ ਦਾ ਸਾਗ

ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਧੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਸਰ੍ਹੋ ਦਾ ਸਾਗ (ETV Bharat)
