ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ, ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਠ, ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 28, 2026 at 10:53 AM IST

Updated : May 28, 2026 at 11:01 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ 29 ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

10:56 AM, 28 May 2026 (IST)

'ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ'

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

10:44 AM, 28 May 2026 (IST)

ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।

