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Qaumi Insaaf Morcha: 7 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ

Qaumi Insaaf Morcha, Punjab Bandh
Qaumi Insaaf Morcha Punjab Bandh (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 7:19 AM IST

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Punjab Bandh Updates: ਅੱਜ (21 ਅਗਸਤ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

LIVE FEED

7:13 AM, 21 Aug 2026 (IST)

ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ?

  • ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ
  • ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ
  • ਵਿਆਹ , ਪੇਪਰ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ...
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ...

7:12 AM, 21 Aug 2026 (IST)

ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦ?

  • ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
  • ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
  • ਟ੍ਰੇ੍ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
  • ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ

TAGGED:

PUNJAB BANDH
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ 21 ਅਗਸਤ
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QAUMI INSAAF MORCHA

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