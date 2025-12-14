ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਅੱਜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਅੱਜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼
Published : December 14, 2025 at 7:14 AM IST|
Updated : December 14, 2025 at 7:55 AM IST
Punjab Zila Parishad Block Samiti Election Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 347 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ 2,838 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.36 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ 154 ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 23 ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਭਾਮੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ। ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ?
ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 19,181 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 3,582 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 915 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।