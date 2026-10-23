Punjab Vidhan Sabha Session: ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ:ਸੀਐਮ ਮਾਨ
Published : October 23, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:41 PM IST
Punjab Vidhan Sabha Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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"ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ"
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।"
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🔹 "ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ" 🔸 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CM @BhagwantMann ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ 🔸 ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ https://t.co/Wz4Er27u6p— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 23, 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ..."
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੜ ਨਹੀ ਸਕਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇਗੀ। 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਅਧੀਨ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾ ਲਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਏ? ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ', ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
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16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ LIVE ---------- 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सेशन के दौरान चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/VzGWWoATB1— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 23, 2026
ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ:ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂ। ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆਂ ਗਿਆ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ-ਕੱਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ।"
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16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ LIVE ---------- 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सेशन के दौरान चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/TBcBvUShXp— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 23, 2026
ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ SIR ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ! ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ @mlasherykalsi ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤੀ https://t.co/ql0cFRbQma— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 23, 2026
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ (ਕਾਂਗਰਸ) ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਮਾਨ ਚੈਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਡ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।"
ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ-
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। - ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਆਗੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
"ਤੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕ ਵਕੀਲ..."
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਜੋ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ 2024 ਦਾ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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🔸 ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼! 🔸 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 🔸 ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਬਣੇ ਯਕੀਨੀ - @HarpalCheemaMLA ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ https://t.co/Wt65egoEmN— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 23, 2026
"ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ"
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਡਿਰਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਇਸਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ #ਬੰਧੂਆ #ਮਜ਼ਦੂਰ—ਜੋ ਮੈਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ। - ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਚੋਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਹਿਮ ਛੇੜੀ ਹੈ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਚੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ-ਸਕੱਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਹਣਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਨੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 95 ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਫੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 95 ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ! ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਝਾੜੂ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹਣਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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📍 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 95 ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ! ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਝਾੜੂ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹਣਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। #PunjabCongress #PunjabAssembly @PargatSOfficial @Partap_Sbajwa @SukhpalKhaira @TRSBajwa @ArunaC_Official @AvtarJunior @sukhwinderkotli— Punjab Congress (@INCPunjab) October 23, 2026
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ (Dying declaration) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਵੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
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Chandigarh: BJP Leader Sunil Kumar Jakhar says, "My only request to you is this: you have nothing in your hands. You can neither order a CBI inquiry nor get a case registered for them, even despite the dying declaration. But I have one humble request: at least come and share the family's grief. Have some shame and decency, at least, so that the Assembly's time is not wasted..."— IANS (@ians_india) October 23, 2026
"ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ 'ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ' ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 5, 10, 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। "
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Chandigarh: On Opposition Protest Outside the Assembly, AAP MLA Kuldeep Singh Dhaliwal says, "This is what they always do. They don't really come for the Assembly session; they come for a photo session. They will get their pictures taken and leave. For them, it is just a matter of 5, 10, 15 or 20 minutes..."— IANS (@ians_india) October 23, 2026
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਚੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ।
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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, Live https://t.co/NuUsyhXQKZ— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 23, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।"
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Chandigarh: At the Punjab Assembly, Punjab Congress President Pargat Singh says, "The main issue today is the Parvinder Jhote murder case... Punjab has many issues, but there is no functioning government. We raise these issues and hold protests, but yesterday, they shut everything down within nine minutes. They spend crores of rupees in taxpayers’ money, but the real issue is that they do not allow work to be done"— IANS (@ians_india) October 23, 2026
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੇਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੈਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਤੇਰੀ (ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ) ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਤਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦਾ।"
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VIDEO | Chandigarh: Ruckus during Punjab assembly session over drug menace. (Source: Punjab Assembly YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/xVmJzfUXn6— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- "ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ "ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ" ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਨ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ 'ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ'
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 'ਲਾਹਣਤ' ਪੱਤਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ-
- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਰੋਕਿਆ!ਲਾਹਣਤ!
- ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ!ਲਾਹਣਤ!
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਾਈ!ਲਾਹਣਤ!
- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਰੋਕਿਆ!ਲਾਹਣਤ!
- ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰਬਾਨ!ਲਾਹਣਤ!
- ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ!ਲਾਹਣਤ!
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ!ਲਾਹਣਤ!
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ!ਲਾਹਣਤ!
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ!ਲਾਹਣਤ!
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ!ਲਾਹਣਤ!
"ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ?"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਜੈ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, "ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ?" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਵੀਰਵਾਰ) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਜੈ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅਜੈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਵੋਂਗੇ ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਰਹੂਮ ਅਜੈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ? सिसोदिया जी, जब आप नशे के सौदागरों, गैंगस्टरों और गुंडों को संरक्षण देते हैं, तो यही होता है। सत्ता की अपनी भूख के लिए आप मानासा के परविंदर झोटा और अबोहर के अजय जैसे कितने और नौजवानों की बलि लेंगे ? मैं आज फिर दिवंगत अजय के परिवार के साथ सुबह 9 बजे पंजाब विधानसभा आ रहा हूँ। क्या आपमें इस पीड़ित परिवार से मिलने का साहस है ?— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 23, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਮਤਾ' (Privilege Motion) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ-
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
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I have submitted a Privilege Motion against CM @BhagwantMann to uphold the dignity of the Punjab Assembly and ensure accountability. Despite unanimous agreement among MLAs in the presence of the Jathedars of Sri Akal Takht Sahib, @AamAadmiParty government is backing away from amending the anti-sacrilege law and discussing it in the House. The issue of misleading the Assembly regarding the 2018 Bill and documents sent to the President’s Office is extremely serious. #PunjabAssembly #Punjab #Congress @J_SriAkalTakht https://t.co/ylgr86uWsO— Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 23, 2026