ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਘੇਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹਾ- "ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ..."

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਘੇਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹਾ- "ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ..."
Published : October 22, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:45 AM IST
Punjab Vidhan Sabha Session Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਘੇਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 'ਸਿਗਨੇਚਰ' (Signature) ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ' ਜਾਂ 'ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ'। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ- 'ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਣੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।'
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਿਸਟ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ-
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਝੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ! ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ! ਸਵਰਗੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ- ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ! ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ - ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਝੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ! ਸੱਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।