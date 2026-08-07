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Punjab Vidhan Sabha Update: ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ" ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 11:00 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 12:08 PM IST

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Punjab Vidhan Sabha Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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2:05 PM, 7 Aug 2026 (IST)

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਿਆ, ਉੱਥੋ ਦੇਖ ਲੈਣ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ?"

'ਆਪ' ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ETV Bharat)

12:28 PM, 7 Aug 2026 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਡੀਏ, ਇਹ (ਸਰਕਾਰ) ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ" ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ (ETV Bharat)

12:05 PM, 7 Aug 2026 (IST)

ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,500 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

11:34 AM, 7 Aug 2026 (IST)

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਪਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੱਧ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਠੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰਕੋਲ ਜਾਂ ਲੁੱਕ ਜੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

11:08 AM, 7 Aug 2026 (IST)

ਇਨ੍ਹਾਂ ('ਆਪ') ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।"

11:01 AM, 7 Aug 2026 (IST)

ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਐਨਜੀਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

10:59 AM, 7 Aug 2026 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Last Updated : August 7, 2026 at 12:08 PM IST

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PUNJAB VIDHAN SABHA
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